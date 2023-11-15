تقارير: استشهاد 26 فلسطينياً في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات بغزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، نقلاًَ عن مصادر وتقارير إعلامية فلسطينية، بسقوط 26 شهيداً على الأقل، جراء قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، ظهر اليوم الأربعاء، الذي يوافق اليوم الـ40 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

شركة الاتصالات الفلسطينية تعلن توقف المولدات

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، في وقت سابق، توقف كافة المولدات العاملة في المقاسم الرئيسية بقطاع غزة، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها، حيث أصبحت عناصر الشبكة الأساسية تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة «البطاريات»، مما يهدد بتوقف كافة خدمات الاتصالات خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفي الغضون، أعرب مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، عن قلقه الشديد بشأن الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في محيط المستشفى، مع اقتحام قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.