القاهرة الإخبارية: خسائر الاحتلال الإسرائيلي بسبب حرب غزة تتخطى 100 مليار دولار

قالت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، دانا أبو شمسية، إن مجمل الخسائر الإسرائيلية المدنية والعسكرية والتعويضية، بسبب الاعتداءات المستمرة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، تتخطى 100 مليار دولار، بتكلفة يومية تبلغ 250 مليون دولار.

سحب العديد من الاستثمارات في إسرائيل

وأشارت مراسلة «القاهرة الإخبارية» إلى أن نسبة الإيرادات التي كانت يمكن أن تحرزها إسرائيل من الاستثمار، فهناك خسارة تقدر 17 مليار دولار خلال شهر واحد، بالإضافة إلى سحب العديد من الاستثمارات في إسرائيل، وتحويل 53 مليار دولار إلى العملة المحلية لتغطية تكاليف الحرب، وهذا ربع احتياطي النقد الأجنبي في إٍسرائيل.

ولفتت إلى أن هناك إحصائية تفيد بأن 300 الف مستوطن غادروا البلد دون حجز تذكرة عودة، وهذا يعني أنهم قرروا البقاء في دول أخرى وعدم العودة مجدداً لإسرائيل، واستمرار الحرب على غزة لمدة شهر آخر سجعل الاقتصاد الإسرائيلي ينهار.

تعويضات تقدر بـ7 مليارات شيكل

وأضافت أن هناك تعويضات تقدر بـ7 مليارات شيكل من أجل إصلاح المستوطنات التي تتضررت بسبب الحرب، فضلًا عن التعويضات للجنود المصابين وأسر القتلى والأسر التي تم ترحيلها بسبب الحرب، سواء الذين رحلوا من تلقاء نفسهم أو الذين رحلتهم السلطات الإسرائيلية.