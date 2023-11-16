935 منفذا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الشرقية

سعيا من الدولة المصرية لسد احتياجات المواطن المصري لتوفير احتياجاته من السلع الغذائية بما تتناول يده وحسب طاقته المادية، تم الإعلان عن مبادرة لتخفيض أسعار السلع الغذائية في كافة محافظات مصر وكانت لمحافظة الشرقية نصيب بتنفيذها في حوالي 935 منفذًا بدءا من منتصف شهر أكتوبر المُنقضَى وشراء السلع بأسعار مخفضة أبرزها السكر، الزيت والأرز.

مبادرة تخفيض اسعار السلع تنطلق في الشرقية

قالت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، لـ«الوطن»، إنه تم انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لخفض أسعار السلع الأساسية منذ 14 أكتوبر المنقضي، لافتة إلى الاتفاق مع قائمة من السلاسل التجارية من الهايبرات والمحلات التجارية الكبرى لتخصيص أماكن فيها للمواطنين لعرض السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة كي يسهل على المواطن الوصول إليها عند التسوق.

27 جنيها سعر كيلو السكر في مبادرة تخفيض السلع

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن نسبة التخفيض تتراوح ما بين 15 إلى 20% على السلع الأساسية إذ يبلغ سعر كيلو السكر 27 جنيها بينما يصل سعر الزيت 45 جنيها للتر هذا بالإضافة إلى التخفيض على قائمة كبيرة من السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي.

935 منفذا مشاركا في مبادرة تخفيض السلع الغذائية

أوضحت أن هناك عددا من الجهات المشاركة في مبادرة الرئيس لتخفيض الأسعار، مثل السلاسل التجارية، منافذ الداخلية ويبلغ عددها 17 منفذا، شوادر ومعارض مؤقتة يبلغ عددها 28 منفذا، منافذ جمعيتي والتموين 825 منفذا، المنافذ الأهلية 36، فيما بلغ عدد المنافذ المضافة بعد المبادرة نحو 50 منفذا، ليصل إجمالي المنافذ لعدد 935، مؤكدة على المتابعة المستمرة على كل هذه المنافذ ومعاقبة المخالفين منها لشروط المبادرة التي تخدم المواطن المصري.