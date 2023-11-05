9 إجراءات تتخذها الغربية لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

العديد من الإجراءات والخطوات اتخذتها الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، من أجل تفعيل وتطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

العمل على مدار الساعة

«الهدف من الإجراءات والجولات على أماكن تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بهدف التأكد من تفعيل المبادرة بشكل حقيقي»، بتلك الكلمات أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن كافة أجهزة المحافظة والجهات المعنية تعمل على مدار الساعة من أجل توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أن هناك خطوات وإجراءات تضمن توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين داخل معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وهي كالتالي:

- جولات تفقدية مفاجئة على معارض ومنافذ السلع الغذائية.

- تلبية كافة احتياجات المواطنين

- افتتاح معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة.

- توفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية.

- تكثيف الحملات التموينية.

- وضع الأسعار على السلع الغذائية.

- المتابعة الدورية على المنافذ لضمان جودة السلع المعروضة.

- متابعة ورصد شكاوى المواطنين بشأن السلع الغذائية، من خلال غرفة عمليات المحافظة.

-التعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.