«القاهرة الإخبارية»: مجلس الأمن يصوت على قرار بإنشاء ممرات آمنة في غزة

صوَّت مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بإنشاء ممرات آمنة بشكل عاجل في قطاع غزة، لتوصيل المساعدات الإنسانية، وفقاً لما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل.

وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في وقت سابق، أن معبر رفح مفتوح بصفة دائمة، والأطقم الطبية والأجهزة المعاونة متواجدة على مدار الساعة، والقدرة على دخول الشاحنات التي تحمل مساعدات، مرهونة بالموافقات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية توقف كافة المولدات العاملة في المقاسم الرئيسية بقطاع غزة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها حيث أصبحت عناصر الشبكة الأساسية تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة «البطاريات»، ما يهدد بتوقف كافة خدمات الاتصالات خلال الساعات القليلة المقبلة.