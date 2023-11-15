انتظام حركة الصيد رغم التقلبات الجوية في كفر الشيخ

انتظمت حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ولم تتأثر بالتقلبات الجوية التي شهدتها المحافظة، وذلك في ظل استمرار رفع درجة الاستعداد بالمرافق والخدمات، تزامنًا مع سقوط الأمطار على معظم أنحاء المحافظة.

82 رحلة صيد

من جانبه، قال العميد يسرى الدسوقي، مدير عام ميناء الصيد بالبرلس، إنّ حركة الصيد منتظمة بميناء الصيد والساحل الشمالي لمحافظة كفر الشيخ، مشيرًا إلى أنّ رحلات الصيد بلغت 82 رحلة اليوم وتتم بشكل منتظم.

وأوضح مدير عام ميناء الصيد بالبرلس، أنّه يتم التنسيق والمتابعة مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة كفر الشيخ على مدار الساعة.

هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة

وشهدت عدد من مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، اليوم الأربعاء، وسط تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وغياب للشمس، وتابعت غرف العمليات الرئيسية والفرعية، حالة الطقس المتقلب، ورفع مياه الأمطار من الشوارع.

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلّت درجات الحرارة في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، العظمى 26، والصغرى 18 درجة مئوية، وبلّغت سرعة الرياح 28 كيلومترًا في الساعة، واتجاه الرياح شمالية غربية، والضغط الجوي 1015، وحالة البحر المتوسط معتدلة إلي مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.5 متر.