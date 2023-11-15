إزالة الإعلانات المخالفة خلال حملة بشوارع وميادين سيدي غازي في كفر الشيخ

نفذت رئاسة مدينة سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة وغير المرخصة ومنتهية الترخيص بنطاق مدينة سيدي غازي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازي، بتكثيف حملات إزالة الإعلانات المخالفة، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.

إزالة الإعلانات المخالفة خلال حملة بشوارع وميادين سيدي غازي

جاءت الحملة تحت إشراف محمد الفقي، ورضا حوا، وعوني بلتاجي، نواب رئيس مدينة سيدي غازي، وطارق البنا، مدير إدارة الإعلانات والإشغالات، وفريق العمل بالإدارة.

واستهدفت الحملة شوارع وميادين مدينة سيدي غازي، وتم خلالها إزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

منع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق

وأكد جمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازي، أنّ الحملات مستمرة لإزالة جميع الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، مشيراً إلي أنّه في حالة رغبة المواطن بوضع إعلان التقدم بطلب ترخيص في المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.