«تضامن كفر الشيخ»: تسليم 50 سماعة طبية للحالات الأولى بالرعاية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، جمعية الأورمان، في تسليم 50 سماعة طبية للحالات المستحقة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على مستوى مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تحديد الحالات المستحقة وفق أبحاث ميدانية

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أنّه تم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكدةً توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة.

ومن جهت، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ تسليم السماعات الطبية، بمثابة مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة حتى يُصبح شخصًا سويًا مثل الآخرين في مجال عمله، وعلاقاته الاجتماعية، ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أنّ يكون عبئًا على الآخرين.

تسليم 15 ألف جهاز تعويضي و6000 سماعة طبية في الأعوام الماضية

وأشار «شعبان»، إلى أنّ الدعم الكبير الذى تُقدمه الأورمان، يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في كفر الشيخ، وفي المناطق الأكثر احتياجًا خاصةً العزب والنجوع، وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تُقدمها على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أنّ جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي، قدمت في جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة، 15 ألفًا و700جهاز تعويضي و6000 سماعة طبية.

الجدير بالذكر أنّ جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات، والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون على إجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم، بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة والقاهرة، فضلًا عن توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من «شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي».