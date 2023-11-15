انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية في كفر الشيخ الأحد المقبل

عقد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام المديرية، مع مديري الإدارات الحقلية ورؤساء أقسام الوقاية بالإدارات وإدارات الوقاية والإرشاد والخدمات والرعاية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لإطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي تنطلق يوم الأحد المقبل 19 نوفمبر 2023.

استعراض الاستعدادات النهائية للحملة

وجرى خلال الاجتماع، استعراض الاستعدادات النهائية لإطلاق الحملة على أكمل وجه، والتنسيق مع مديري ورؤساء الأقسام، على بذل كل جهد ممكن لتذليل الصعوبات، وإنجاح الحملة القومية الثالثة، للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

توفير اللقاحات والكوادر البشرية المدربة

وأوضح «بشار»، أنّ المديرية وكل الإدارات، تُشارك في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وتوفير اللقاحات والكوادر البشرية المدربة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، لتحصين الحيوانات والعمل في كل المراكز والقري في وقت واحد، والاستمرار في الحملة حتى تحقيق المستهدف.

وقال «بشار»، إنّ عدد الفرق المنتشرة في مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ 105 لجان، وأنّ غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية، ستُتابع أعمال التحصين والترقيم، لافتاً إلى تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية، وتسجيل ذلك في دفاتر، لأنّ كل رأس ماشية لها رقم قومي، واستخدام سنون استعمال مرة واحدة لكل رأس، ويجري بالتحصين فريق عمل مدرب على أعلى مستوى، مع اتباع الأمان الحيوي والتحصين من بيت لبيت، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتقديم كل الدعم للفلاحين والمربيين، مشددًا على أهمية الترقيم والتسجيل والتأمين، لضمان نجاح الحملة وحصول المربي على حقوقه، والتنبيه على المربين بضرورة تقديم جميع الماشية للأهمية القصوي.

يذكر أنّ مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، سبق أنّ أطلقت حملتين للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، لتكون هذه الحملة هي الثالثة التي يتم تنظيمها خلال عام 2023، وتأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.