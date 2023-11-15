وكيل «تعليم» كفر الشيخ يشهد تنصيب اتحاد طلاب المدارس الثانوية  

أجريت داخل قاعة التدريب بالمدرسة المعمارية الزخرفية بمدينة كفرالشيخ، بالمحافظة، اليوم الأربعاء، انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس كفر الشيخ للمرحلة الثانوية، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والرائد العام لاتحاد طلاب مدارس كفرالشيخ، تفعيلا للقرار الوزاري المنظم للاتحادات الطلابية والريادة في ضوء الموضوع المحوري لهذا العام تحت عنوان، «الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي».

انتخابات اتحاد طلاب الثانوية العامة

بينما جرت الانتخابات، اليوم الأربعاء، بحضور أمين الغفلول، الموجه العام للتربية الاجتماعية، على نطاق محافظة كفر الشيخ، وحموده يون، موجه عام الاتحادات الطلابية، وأعضاء المكتب الفني للاتحادات الطلابية، السيد ياسين، وفتحية محروس.

نتائج الانتخابات اليوم

كما أسفرت نتيجة الانتخابات لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية، عن فوز الطالب أحمد وسام القماح، إدارة فوة، بمركز أمين الأتحاد، والطالبة مريم محمد السباعي، إدارة الحامول، بمركز الأمين المساعد، والطالب محمود علي محمد، إدارة غرب كفرالشيخ، بمركز مقرر اللجنة الدينية والثقافية، والطالب عبدالله أيمن أبوزيد ، إدارة دسوق، بمركز مقرر اللجنة الاجتماعية.

نتيجة انتخابات الاتحاد في كفر الشيخ

كما فاز الطالب حمزة إبراهيم محمود، إدارة مطوبس، بمركز مقرر اللجنة العلمية، والطالب عمر محمد رفعت، إدارة شرق كفرالشيخ، بمركز مقرر اللجنة الرياضية والكشفية، والطالبة ندا صالح الصاوي،إدارة برج البرلس، بمركز مقرر اللجنة الفنية.

كما نصُب وكيل وزارة تعليم كفر الشيخ، الطلاب أعضاء المكتب التنفيذي للمرحلة الثانوية، حيث سبق وأجرى لقاء تعريفي، استعداداً لإجراء انتخابات المرحلة الثانوية، مشيداً بجودة الأداء الفعال لتوجيه عام التربية الأجتماعية والاتحادات الطلابية.

بينما أثنى على الشفافية والديمقراطية والنزاهة التي تمت بها العملية الانتخابية، ثم دار حديث مطول بين معالي وكيل الوزارة والطلاب عن الدور المطلوب منهم القيام به خلال العام الدراسي وتحدث معهم عن الذكاء الاصطناعي، والثورة التكنولوجية، والتنمية المستدامة، ودور الطلاب وواجبهم نحو الوطن وعن الأمن والأمان السائد بمصرنا الحبيبة.