تعليم كفر الشيخ: فرصة جديدة لمن لم يجتز الاختبارات في مسابقة الـ30 ألف معلم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ فتح باب التقدم لمن لم يجتز الاختبارات في مسابقة الـ30 ألف مُعلم «المرحلة الأولى»، وفي هذا الإطار يقوم المتقدمون بتقديم طلب لمديرية التربية والتعليم يحدد فيه رغبته في إعادة التقييم في التدريب الذي لم يجتزه.

تحديد موعد المحاولة الأخرى لاجتياز هذه التدريبات

ووفقاً لبيان صادر عن المديرية، فإنّه يتم التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والجهة المعنية بتحديد موعد المحاولة الأخرى لاجتياز هذه التدريبات، للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز، بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمُعلمين الجدد.

تلقي الطلبات بمقر مركز التطوير التكنولوجي بمدينة كفر الشيخ

وبحسب مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فإنّه يتم تلقي الطلبات بمقر مركز التطوير التكنولوجي بمدينة كفر الشيخ أمام مستشفى القوات المسلحة بدايةً من يوم الأحد 12 نوفمبر حتى الاثنين الموافق 20 نوفمبر 2023 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، ولا يتم النظر في أي طلب يرد بعد هذا الموعد.

موقف المُعلمين المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف مُعلم الذين لم يجتازوا اختبارات القبول

كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف في وقت سابق، عن موقف المُعلمين المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف مُعلم الذين لم يجتازوا اختبارات القبول، بعد توقيع قرارات تعاقد الناجحين استعداداً لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع المقبل وفقاً للتوزيع الجغرافي.

وأكد الوزير أنّ الفرصة متاحة للذين لم يتجازوا الاختبارات، بتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات.