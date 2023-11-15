ليفربول يحصن محمد صلاح.. «ضربة مزدوجة» تغلق الباب أمام أندية السعودية

«ضربة مزدوجة»، هكذا يستعد ليفربول الإنجليزي لتقديم مفاجأة على طبق من ذهب لجماهيره، بشأن مستقبل نجم الفريق وهدافه محمد صلاح، بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي، مع نهاية عقده مع الريدز.

ليفربول يغلق باب محمد صلاح في وجه الأندية السعودية

كلما اقترب عقد جناح ليفربول الطائر وقائد منتخب مصر، من نهايته مع الريدز، زادت التكهنات بشأن مستقبله، في ظل الاهتمام السعودي بضمه إلى كتيبة النجوم، الذين انضموا لأندية المملكة في الميركاتو الصيفي الماضي.

«صلاح سيتجاهل أي عروض سعودية ويمدد عقده مع ليفربول»، هكذا أنهت صحيفة «teamtalk» الإنجليزية، الجدل الدائر بشأن مستقبل الفرعون، الذي وصفته بأنه «أعظم جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز».

هل يبقى محمد صلاح في ليفربول؟.. السن كلمة السر

حقق النجم المصري أكثر الأهداف في تاريخ ليفربول على مدار المواسم الستة التي قضاها بين جدرانه، بعدما بلغ رصيده في جميع المسابقات مع الريدز 198 هدفًا و83 تمريرة حاسمة في 322 مباراة، بات النادي على أعتاب تحقيق ضربة مزدوجة، بحسب التقرير.

وأصبح ليفربول على أعتاب تمديد عقد اللاعب، ليوجه صفعة جديدة للأندية التي ترغب في خطفه، وعلى رأسها نادي اتحاد جدة السعودي، الذي تخلصت إدارة الريدز من إغراءاته في الميركاتو الصيفي الماضي.

كلمة السر، بحسب التقرير، تأتي في سن محمد صلاح، الذي على على الرغم من تخطيه عامه الـ30، لم يُظهر اللاعب أي علامات على التباطؤ، على العكس من ذلك، فقد سجل 16 هدفًا في 17 مباراة هذا الموسم، ما جعل إدارة الريدز تسارع من أجل تأمينه من الإغراءات.

ونقل التقرير تصريحات ديفيد أورنشتاين الصحفي بجريدة «The Athletic»، الذي قام بسكب الماء البارد على ادعاءات التقارير السعودية، بأن صفقة محمد صلاح إلى الدوري السعودي أصبحت منتهية.

وأشار الصحفي الموثوق فيه، إلى أن الحديث عن خروج صلاح، أمر بعيد عن الصحة، مؤكدا أن اللاعب بالفعل قرر البقاء في أنفيلد وتمديد عقده.