محمد صلاح يواجه أزمة في ليفربول والبريميرليج.. ماذا يحدث له؟

أن تصبح الأفضل في الدوري الإنجليزي، يبدو أنه لم يصبح كافيًا، بالنسبة لمحمد صلاح، الذي يناطح عمالقة أوروبا، في مشواره بالقارة العجوز، في ظل ابتعاد بؤرة الضوء عنه، رغم الإنجازات التي يقدمها بأسانيد عدة، أبرزها حديث أساطير ومدربي البريميرليج عنه.

لماذا يعاني محمد صلاح في الدوري الإنجليزي؟

«أعتقد أنه لم يحصل على الدعم الكافي».. هكذا يرى توماس فرانك مدرب برينتفورد، الذي كال بالمديح على محمد صلاح وما يقدمه رفقة ليفربول منذ بداية الموسم الجاري، معتبرًا إياه الأفضل في المسابقة المحلية حتى تلك اللحظة، ولم يكتفِ بذلك بل وضعه بين أفضل 3 لاعبين في العالم.

هل يعاني محمد صلاح من التهميش في ليفربول؟.. «فرانك» يرى أن الفرعون المصري لم يحصل على الإشادة والتسليط الإعلامي الكاف لموهبته وإنجازاته التي يحققها رفقة ليفربول وفي الدوري الإنجليزي على مدار سنوات، في إشارة إلى أنها ضمن الأشياء التي يعاني منها محمد صلاح في الدوري الإنجليزي.

فرانك قال: «صلاح لاعب من الطراز العالمي، إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم، وليس فقط من بين أفضل 10، بل من بين أفضل 3، صلاح دائمًا يظهر جودته العالية في تسجيل الأهداف».

المثير في الأمر أن رأي «فرانك» في معاناة محمد صلاح بالدوري الإنجليزي، لم يكن الأول أو الوحيد، بل أجمع عدد من أساطير البريميرليج على هذا الأمر، إذ أكد جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، أن الملك المصري لا يحصل على التقدير الكاف في صفوف الريدز في الفترة الأخيرة.

تصريحات كاراجر لم تتغير كثيرًا عن توماس فرانك: «محمد صلاح حاليًا يحصل على التقدير الأقل في ليفربول والدوري الإنجليزي في الوقت الحالي، يتم تقدير صلاح بشكل أقل، ولا يحصل على الإشادة الكافية، حتى من قبل جماهير ليفربول».

أرجع أسطورة ليفربول سبب عدم الإشادة بإنجازات محمد صلاح الاستثنائية، إلى أنه في موسمه الأول قدم مستوى غير مسبوق، فبدايته الرائعة مع ليفربول في موسم 2017-2018، وتسجيل 47 هدفًا في جميع المسابقات، وهو رقم رائع ربما كان أفضل موسم في مسيرته الكروية، كان السبب في عدم استمرار الإشادة بعد تراجع تلك الأرقام.

وسجل محمد صلاح هدفين في آخر ظهور بالدوري الإنجليزي، ليرفع رصيده إلى 200 هدف مع الأندية الإنجليزية، و10 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.