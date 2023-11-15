«التأمين الصحي» بقنا يعلن عن حاجته لـ20 صيدليا

تعلن الهيئة العامة للتأمين الصحي بقنا، حاجتها لشَغل وظيفة صيدلي لـ20 صيدليا، وذلك عن طريق الانتداب من مديرية الصحة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وظائف التأمين الصحي بقنا

وأكدت مديرية الصحة والسكان في محافظة في بيان صحفي، اليوم، وذلك نظراً للتعاون المستمر بين مديرية الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي بقنا.

وكان بيان الوظائف للصيادلة كالآتي:

- 10 صيادلة بعيادة سيدي عبدالرحيم

- مستشفى التأمين الصحي

- عيادة الوفاء الشاملة وإدارة طلاب قنا

- 2 صيدلي بعيادة أبوتشت

- 2 صيدلي بعيادة فرشوط

- 2 صيدلي بمجمع نجع حمادي

- 2 صيدلي بعيادة دشنا

- 2 صيادلة بعيادة نقادة

وبحسب البيان الصحفي، فإنه على السادة الصيادلة الراغبين في الانتداب تقديم طلب لمكتب السيد الدكتور وكيل وزارة الصحة بقنا.