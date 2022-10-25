تشغيل عيادات التأمين الصحي بقنا ونجع حمادي فترة إضافية مسائية أول نوفمبر

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تشغيل عيادات التأمين الصحي «سيدي عبد الرحيم الشاملة» بقنا، ومجمع عيادات التأمين الصحي بنجع حمادي لفترة إضافية مسائية، وذلك بدءا من 1 نوفمبر المقبل، بهدف التخفيف على أبناء محافظة قنا المنتفعين بالتأمين الصحي، وتوفير خدمات طبية أفضل لهم، والحد من الزحام خلال الفترة الصباحية.

مواعيد عمل العيادات

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف كمال، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بجنوب الصعيد، أن العيادات ستعمل خلال الفترة المسائية من الساعة 4 مساءً إلى 9 مساء، ويتم خلال تلك الفترة تقديم الخدمات الطبية في معظم التخصصات، بالإضافة إلى فتح الصيدلية التجارية، ومعمل التحاليل في كلتا العيادتين.

تطوير خدمات القطاع الصحي

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بتطوير خدمات قطاع التأمين الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين، وذلك إيماناً بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لأعلى معايير الجودة.