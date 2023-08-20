مدرسة التمريض بمستشفى التأمين الصحي بقنا تفتح باب التظلمات على النتيجة

فتحت الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع جنوب الصعيد بمحافظة قنا، باب التظلم على النتيجة النهائية للمقبولين من الطالبات في مدرسة التمريض بمستشفى التأمين الصحي.

آخر موعد للتقديم على التظلمات

وقالت الهيئة العامة للتأمين الصحي في بيان: «إيماء إلى ظهور نتيجة الناجحات المتقدمات للالتحاق بمدرسة التمريض بمستشفى التامين الصحي بقنا في الاختبارات اليوم الأحد وإجراء المقابلة الشخصية لاحقا، يتم تقديم التظلمات بمقر إدارة الفرع للتأمين الصحي بمساكن عثمان وذلك اعتبارا من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل فقط ولن يسمح بالتقدم بالتظلمات بعد هذا التاريخ».

إعلان أسماء الناجحات

وكان التأمين الصحي، أعلن اليوم أسماء الطالبات الناجحات بمدرسة التمريض بالتأمين الصحي 2023 – 2024، وأعلنت عدد المقبولين من الطالبات من مختلف المراكز وعددهم 32 طالبة وذلك بعد خوض الاختبارات الشفوية والتحريرية.

وكانت مدرسة التمريض بمستشفى التأمين الصحي في محافظة قنا، استقبلت نحو 300 طالبة تقدموا للالتحاق بها وبعد الاختبارات نجحن 32 طالبة.