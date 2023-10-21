رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

شريهان تعلق على قمة القاهرة للسلام بآية قرآنية

كتب:

ياسمين محمود
08:10 م | السبت 21 أكتوبر 2023
شيريهان

شيريهان

أعربت الفنانة شريهان عن فخرها بالقيادة المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية، مؤكدة دعمها لقمة القاهرة للسلام.

وكتبت شريهان، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «إكس»، تويتر سابقا، آية قرآنية: بسم الله الرحمن الرحيم «إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ»، صدق الله العظيم، قمة القاهرة للسلام‬⁩.

شريهان تدين قصف مستشفى المعمداني

وأبدت شريهان، منذ أيام عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «إكس»، حزنها الشديد من القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة والتي راح ضحيتها مئات الشهداء قائلة: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ‏.. نكبة وكارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة، فلسطينيون في إبادة جماعية، فلسطينيون محرومون من الحق في الحياة من قبل عدوان مجنون وحشي لا عقل ولا منطق ولا قانون دولي له، ويجدد جرائمه الشنعاء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها ⁧‫المستشفي المعمداني في غزة، الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني.

اقرأ المزيد:

مدحت العدل: انتظروا شيريهان في مسلسل ضخم ومسرحية قريبا

شيريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها تالية بتورتة ورود: «بحبك».. (صور)

شيريهان تدعم الشعب الفلسطيني: يعيش في ظلم وقهر تاريخي

شيريهان توجه رسالة للرئيس بايدن: العالم الحر يجب أن يدعم حقوق الفلسطينيين
بقلم ياسمين محمود