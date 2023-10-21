شريهان تعلق على قمة القاهرة للسلام بآية قرآنية
كتب:
ياسمين محمود
08:10 م | السبت 21 أكتوبر 2023
شيريهان
أعربت الفنانة شريهان عن فخرها بالقيادة المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية، مؤكدة دعمها لقمة القاهرة للسلام.
وكتبت شريهان، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «إكس»، تويتر سابقا، آية قرآنية: بسم الله الرحمن الرحيم «إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ»، صدق الله العظيم، قمة القاهرة للسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم "إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ". صدق الله العظيم #قمة_القاهرة_للسلام #فلسطين #غزة_تستغيث pic.twitter.com/oXfYxE5rIS— Sherihan (@Sherihan) October 21, 2023
شريهان تدين قصف مستشفى المعمداني
وأبدت شريهان، منذ أيام عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «إكس»، حزنها الشديد من القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة والتي راح ضحيتها مئات الشهداء قائلة: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .. نكبة وكارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة، فلسطينيون في إبادة جماعية، فلسطينيون محرومون من الحق في الحياة من قبل عدوان مجنون وحشي لا عقل ولا منطق ولا قانون دولي له، ويجدد جرائمه الشنعاء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها المستشفي المعمداني في غزة، الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني.