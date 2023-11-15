«المجالس النيابية»: قانون التصالح الجديد ينهي جميع القضايا والنزاعات

قال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن الغرض من القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء هو تسهيل وإتمام عمليات التصالح، إذ يجرى إتمام التصالح في المخالفات سواء الذين تقدموا وفق القانون القديم أو الذين يتقدمون وفق القانون الجديد

تقديم التسهيلات للمواطنين للتصالح

وأضاف خلال كلمته باجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي واللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، أن القانون القديم للتصالح في مخالفات البناء لم يحقق الهدف، وجرى مناقشة القانون الجديد في الانعقاد السابق لمجلس النواب، ومناقشة معظم القضايا والأفكار والمشكلات، وحضر ممثلي كل الوزارات خلال الاجتماعات، موضحا أن الحكومة أخذت كل الملاحظات، ومراعاتها في القانون الجديد والحكومة تسعى لقانون يكون في مصلحة المواطن.

وأضاف أن التوجيه من رئيس الوزراء هو التسهيل على المواطنين وإتمام الصالحات، وأن اللائحة التنفيذية تكون واضحة و،ن الانتهاء من مشكلة التصالح في مخالفات البناء وهو هدف القانون الجديد والتوجيه الواضح هو التسهيل على المواطنين في كل التشريعات والقوانين عند التطبيق.

وأعلن المستشار علاء فؤاد أنه يجرى خلال أيام إرسال تعديلات قانون 144 لسنة 2017 الخاص بأملاك الدولة سيكون أمام البرلمان، ويجرى الانتهاء منه.