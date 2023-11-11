المستندات المطلوبة للتقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية.. ما هي؟

أعلنت النيابة الإدارية عن قبول دفعة جديدة من خريجي كليات الشرطة، الحقوق، والشريعة والقانون دفعة 2023 للتقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية، وهناك عدد من المستندات والأوراق يجب تقديمها، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» ما هي المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للتقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية:

1- طلب تعيين باسم المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية «يتم طباعة الطلب مع النسخة النهائية من الوثيقة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل البيانات والتوقيع عليه بخط اليد».

2- شهادة التخرج المؤقتة مبينًا بها مجموع الدرجات والنسبة المئوية «لا يقبل الملف بدون إحضارها- شرط أساسي لقبول الملف».

3- شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مثبتًا بها مجموع درجات كل سنة على حده، على أن تكون متطابقة في المجموع مع شهادة التخرج المؤقتة «لا يقبل الملف بدون إحضارها- شرط أساسي لقبول الملف».

4- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.

5- تقديم ما يُثبت الموقف من التجنيد أو صورة شهادة الإعفاء منه بالنسبة للذكور وشهادة تأدية الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.

6- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم «يشترط أن تكون سارية».

7- صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة «يشترط أن تكون سارية».

8- صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم، وفي حالة سفره «يقدم شهادة تحركات من الجوازات» وتعهد بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية عقب وصوله للبلاد وفي حالة الوفاة يقدم صورة شهادة الوفاة.

9- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

10- 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.

11- إحضار صورة فوتوغرافية طويلة من الرأس للقدمين مقاس 13×18 سم.