وكيل التعليم بجنوب سيناء يشدد على الأنشطة الجاذبة للطلاب بالمدارس

شدد محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، على جذب الطلاب لمدارس الوديان عن طريق تنفيذ المسابقات والأنشطة المختلفة لترغيب الطالب بالتعليم.

جاء هذا أثناء المتابعة الدورية لمدارس الوديان، حيث تفقد اليوم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مدرسة الطرفة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة سانت كاترين التعليمية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمتابعة سير العملية التعليمية بالمحافظة.

التواصل مع الأطفال بمدارس الوديان

واستهل وكيل الوزارة الزيارة بمتابعة الصفوف الأولى بالمدرسة وأجرى حوارا وديا مع الأطفال حول اهتماماتهم وهواياتهم وأهدافهم والمهن المستقبلية التي يطمحون لها، كما اطمأن منهم على استجابتهم لنواتج التعلم بصفوفهم الدراسية، ثم تفقد الفصول الذكية بالمدرسة ومدى استفادة التلاميذ من الوسائل التكنولوجية وتفعيل المدرسة لها.

الالتزام بالضوابط المدرسية

وفي ختام الزيارة أثنى وكيل الوزارة على الجهود المبذولة لهيئة التدريس والإدارة المدرسية، مؤكدا على مواصلة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي وإعلانها للطلاب والالتزام بالإشراف اليومي ومواصلة تفعيل «حصص المشاهدة» والتوعية بالمواد التعليمية والتدريبية التي تتيحها الوزارة.

ورافق وكيل الوزارة خلال الزيارة اللواء طلعت العناني، مستشار المحافظ لمشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين، والدكتور جبريل فتيح معاون المحافظ للشباب ومنسق عام مبادرة حياة كريمة بالمحافظة وكمال كامل مدير إدارة كاترين التعليمية وأحمد عبدالنبي مدير المتابعة بالإدارة.