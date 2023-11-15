«أوقاف جنوب سيناء» تطلق حملات لنظافة و إعمار المساجد بمدن المحافظة

قال الشيخ السيد يوسف غيط وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، في تصريح لـ «الوطن»، إنّ مديرية الأوقاف، أطلقت حملات لإعمار ونظافة المساجد بجميع مدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بهدف الحفاظ على نظافة المساجد والإسهام في تعمير بيوت الله.

حملات لنظافة وإعمار المساجد

وأكد حرص العاملين بالمساجد، على نظافتها الدائمة وبذل أقصى ما في وسعهم، ويعد ذلك من باب تعظيم شعائر الله: «وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ».

ومن جهته، أشار الشيخ علي طاهر، مدير إدارة أوقاف أبو زنيمة، إلى توفير وتجهيز كميات من المنظفات والمطهرات والمكانس الكهربائية، لإزالة الأتربة لتنفيذ حملة تنظيف وتعقيم المساجد على مستوى الإدارة، مشيدًا بتلك الجهود المبذولة من الأئمة في متابعتهم عن كثب لأعمال النظافة والطهارة التي ينفذها العاملون في المساجد، في ظل التوجيهات السامية والرؤى الدعوية الحكيمة من وزارة الأوقاف.

إطلاق قوافل مدرسية

والجدير بالذكر، أنّ وزارة الأوقاف أطلقت القوافل المدرسية التي أقيمت فعالياتها في الآونة الأخيرة، بعدد من المدارس المتواجدة داخل نطاق إدارة أبو زنيمة التعليمية، وذلك بحضور كوكبة من صناع الكلمة الطيبة التي تخدم مسار الدعوة الإسلامية بأبو زنيمة، بهدف تهيئة نشر الفكر الوسطي السمح للإسلام، وإظهار منظومة الفاعليات الدعوية التي تقام داخل نطاق محراب الدعوة بجنوب سيناء.