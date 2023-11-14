محافظ جنوب سيناء يكرم الدفعة الأولى بالمبادرة الرئاسية «1000 قيادة فاعلة من المعلمين»

كرم محافظ جنوب سيناء خريجي الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية لإعداد 1000 قيادة فاعلة من شباب المعلمين بمختلف المدريات التعليمية على هامش انعقاد جلسة المتابعة الدورية بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء.

وكرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء اليوم 6 من خريجي الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لإعداد 1000 قيادة فاعلة من شباب المعلمين بمختلف المدريات التعليمية والتي تستهدف تدريبهم وتأهيليهم بشكل شامل على مدار 6 أشهر، وفق معايير علمية وفنية، وتوجت باجتيازهم برنامج دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي، تمهيدًا لتولي إدارة المدارس، لتحقيق التغيير المنشود والارتقاء بمنظومة العملية التعليمية بالمحافظة.

أسماء المكرمين خريجي المبادرة الرئاسية 1000 قيادة فاعلة

و جاء المكرمين اليوم كالتالي.

أسامة عبدالجواد باهي عبدالجواد - إدارة شرم الشيخ

رغدة محمد توفيق أحمد - إدارة شرم الشيخ

سوزان سالم عبدالحميد - إدارة شرم الشيخ

أحمد عبدالله محمد محمد - إدارة طور سيناء

محمد سعد طالب عياط - إدارة أبو رديس

هاني السيد عبدالصديق - إدارة أبو رديس.

جاء ذلك في حضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، وأكد المحافظ على تقديم كل سبل الدعم لهم والعمل على تذليل كل العقبات في سبيل التعاون المثمر للارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة والنهوض بأداء الإدارة المدرسية.

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة المصرية لإعداد قيادات شابة لديها الكفاءة والقدرة على قيادة عجلة التقدم وفي إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.