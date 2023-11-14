محافظ جنوب سيناء يتفقد الشبكة الوطنية الموحدة والوقوف على جاهزيتها

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بطور سيناء، وتابع المحافظ أعمال الشبكة الوطنية يرافقه القيادات التنفيذية بالمحافظة، كما أجرى اتصالات بعدد من المدن.

وذلك بغرض الوقوف على مدى جاهزية الجميع لرفع درجة استعدادها لتلقي البلاغات والتعامل معها لأي أحداث طارئة مع توافر اليقظة التامة.

أهمية الشبكة الموحدة

وأشارت محافظة جنوب سيناء، في بيان صحفي، إلى أن الشبكة الموحدة تقوم على ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة في كل مدينة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادي تفاقم الأزمات.

وتعد الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة نقلة كبيرة وإنجازا لمحافظة جنوب سيناء في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كل المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.