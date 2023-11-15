فوده يشارك في الفعاليات الصحية للتوعية بمرض السكري جنوب سيناء

شارك اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، في الفعاليات التوعوية والتثقيفية، التي تنظمها الهيئة العامة للرعاية الصحية، داخل المنشآت بمحافظة جنوب سيناء، والتي أقيمت اليوم داخل مجلس مدينة شرم الشيخ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكر 14 نوفمبر 2023، حيث يتم عمل كشف سكر عشوائي وقياس للضغط، كما شارك في الفعاليات الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية.

دور الهيئة العامة للرعاية الصحية

كما تقوم الهيئة بعمل جلسات توعوية بهدف رفع الوعي بمخاطر مرض السكري وأهميه الكشف المبكر وكيفية الوقاية منه، وطرق العلاج الحديثة، وكيفية التعامل مع مضاعفات المرض.

توزيع مطويات توعوية حول المرض

كما تم توزيع مطويات توعوية حول المرض وأثنى المحافظ على تلك الفعاليات، مؤكدا على تقديم كل التسهيلات لهم في كل الأماكن التي تقام بها هذه الفعاليات بما يصب في الحفاظ على صحة المواطنين.