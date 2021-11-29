وزارة الداخلية تعقد مؤتمرا طبيا بمناسبة اليوم العالمي للسكر

نظم قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، المؤتمر الطبي تزامنًا مع «اليوم العالمي للسكر» بقاعة المؤتمرات بمستشفى الشرطة بمدينة نصر.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة في أحد محاورها إلى الاطلاع على كل ما هو جديد في المجال الطبي، وتبادل الخبرات في المجالات والأفرع الطبية الرفيعة، لمواكبة أحدث طرق وبروتوكولات العلاج العالمية.

وحضر المؤتمر الطبي عدد من الأساتذة والاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى التواصل مع أساتذة من من بعض الدول الأوروبية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.