تحرير 6 محاضر بيئية متنوعة بطهطا في سوهاج 

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، برئاسة المحاسب عامر عوض رئيس المركز حملة لمنع المخالفات البيئية، وذلك بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات بسوهاج.

وحررت خلال الحملة 6 مخالفات بيئية متنوعة، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ومن جانبه أكد المحاسب عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، أنهم مستمرين في هذه الحملات وبصفة مستمرة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين في كل مكان.

وتمت الحملة بناء على تعليمات المحاسب عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وبإشراف مسؤولي البيئة وبالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات بسوهاج.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وحرصا على صحة وسلامة المواطنين.