إعلان قرعة الحج 2024 في 3 محافظات غدا.. اعرف الأماكن والأوراق المطلوبة

تعلن غدا الخميس 3 محافظات نتيجة قرعة الحج 2024، وهي «سوهاج وجنوب سيناء وقنا» حيث تجرى القرعة العلنية لاختيار الفائزين لهذا العام وينضم الفائزين لركب زوار بيت الله الحرام ببعثة الحج المصرية.

ومع إعلان نتيجة الحج بعدد من المحافظات غدا الخميس، يكتمل إعلان نتيجة قرعة الحج 2024 بمختف محافظات مصر، حيث أعلنت حتى الأن في محافظات «الأقصر والقاهرة والجيزة والشرقية ومطروح والسويس الإسكندرية وأسيوط وجنوب سيناء وأسوان والبحر الأحمر وكفر الشيخ والوادي الجديد ودمياط والدقهلية والمنيا والقليوبية والبحيرة وبورسعيد والغربية وبني سويفوالإسماعيلية والمنوفية والفيوم».

قرعة الحج 2024 بالمحافظات

وتقدم «الوطن» عبر خدماتها المتعددة لمتابعيها أماكن قرعة الحج 2024 غدا الخميس في محافظات «سوهاج وقنا وجنوب سيناء» وفقا لمديريات الأمن، فضلا عن الأوراق المطلوبة للتقديم بقرعة الحج 2024 ورابط النتيجة ليتمكن المواطنون من الاستعلام عن النتائج بالرقم القومي.

أماكن قرعة الحج غدا 2024

تعقد قرعة الحج 2024 غدا الخميس في:

- مديرية الأمن بمحافظة سوهاج.

- مديرية الأمن بمحافظة قنا.

- مديرية الأمن بمحافظة جنوب سيناء.

رابط قرعة الحج 2024 بالمحافظات

توجد عدة طرق للمتقدمين لحج القرعة لهذا العام لمعرفة نتيجة قرعة الحج 2024 منها إلكترونيا من هنا، أو متابعة إعلانها مباشرة بالقرعة العلنية التي تجرى بمبنى كل مديرية في كل محافظة أو من مقر مركز الشرطة التابع له المتقدم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024

ويتم الاستعلام إلكترونيا عن نتيجة قرعة الحج 2024 في 4 خطوات، هي:

- الدخول على بوابة الحج المصرية.

- كتابة الرقم القومي للمتقدم المكون من 14 رقما.

- كتابة كود التحقق المكون من حروف بالإنجليزية.

- الحصول على النتيجة.