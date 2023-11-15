فوز 140 شخصا في قرعة الحج 2024 بالسويس

أعلنت مديرية أمن السويس، أسماء 140 فائزًا في قرعة الحج 2024، وفوز 70 آخرين احتياطي للفائزين في القرعة، بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ والشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف، واللواء حسام الدين الدح مساعد وزير الداخلية مدير الأمن.

إعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج في احتفالية بالصالة المغطاة

وجرى إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج 2024، وسط أجواء من الزغاريد ودموع الفرح، بينما تمنى المحافظ للفائزين التوفيق في الأعوام القادمة لمن لم يحالفهم الحظ في هذه القرعة، وطلب من الفائزين الدعاء لمصر وشعبها بالاستقرار والأمن والأمان والرخاء.

جاء ذلك في حضور عدد من قيادات محافظة السويس، وأعضاء البرلمان ورؤساء الأحياء والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

70 حاجا احتياطيا

وتقدم للحج هذا العام عدد 532 من أبناء محافظة السويس، وجرى تحديد نسبة 3% لكبار السن ليتم اختيار أكبر المتقدمين سنا بالتزكية بحيث تكون بداية السن للذكور والإناث من سن 25 عاما إلى أقل من 70 عاما.