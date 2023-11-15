إجراء قرعة الحج 2024 في محافظة سوهاج غدا.. اعرف المكان

أعلنت مديرية أمن محافظة سوهاج، إجراء قرعة الحج 2024 للمواطنين المتقدمين من مختلف مراكز وقرى المحافظة لأداء فريضة الحج لهذا العام، غدا الخميس، بمقر مديرية الأمن صباحا، وكذلك طرق الحصول على نتيجة قرعة الحج ورقيا وإلكترونيا والأوراق المطلوبة من الفائزين.

موعد إجراء قرعة الحج 2024 في محافظة سوهاج

تجري قرعة الحج بمحافظة سوهاج، صباح غدٍ الخميس، بمقر مديرية الأمن بمقر مديرية أمن سوهاج بحي شرق سوهاج، بجوار مبنى المحافظة على الكورنيش الشرقي، ويمكن للمواطنين المتقدمين وذويهم حضور قرعة الحج العلنية.

طرق الحصول على نتيجة قرعة الحج بسوهاج

يمكن للمواطنين المتقدمين لقرعة الحج 2024 بمحافظة سوهاج عقب إجراء قرعة الحج معرفة النتيجة بعدة طرق منها، حضور الاقتراع مباشرة أو عبر مركز الشرطة أو قسم الشرطة التابع له المتقدم أو عبر الرابط الإلكتروني لبوابة الحج المصرية على موقع وزارة الداخلية، ويمكن الدخول عليه من هنا عبر الضغط على الرابط.

الأوراق المطلوبة لقرعة الحج 2024

وعلى الفائزين في قرعة الحج 2024 في محافظة سوهاج، تجهيز عدة أوراق عقب إعلان النتيجة منها:-

- بطاقة الرقم القومي.

- رقم الهاتف المحمول للمتقدم.

- إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية بشهادة موثقة.

- إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق.

- إضافة رقم آخر للتواصل في حالة الضرورة.