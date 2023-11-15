فوز 82 شخصا في قرعة الحج 2024 بالبحر الأحمر

أسفرت قرعة الحج 2024 في مديرية أمن البحر الأحمر عن فوز 82 حاجًا والتي أجريت اليوم بمقر مديرية أمن البحر الأحمر وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

جاء ذلك بحضور اللواء محيى سلامة مدير أمن البحر الأحمر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وممثلي الأوقاف والأزهر تحت إشراف وزارة الداخلية.

فوز 82 حاجًا بقرعة الحج 2024‪

وتقدم 313 مواطنًا من أبناء محافظة البحر الأحمر لإجراء قرعة الحج وبدأت مراسم القرعة بقراءة القرآن الكريم ثم كلمة ممثلي الأوقاف، أسفرت القرعة الإلكترونية عن فوز 82 حاجًا لأداء فريضة الحج هذا العام.

وخصصت مديرية أمن البحر الأحمر 3% من إجمالي التأشيرات لكبار السن واختيار 41 حاجًا احتياطيًا في حال اعتذار من وقعت عليهم القرعة لأي أسباب طارئة، وجرى توزيع الحلوى والمياه والعصائر على جميع الحضور.

وبدأت اليوم الأربعاء مديرية أمن البحر الأحمر في إجراءات ترتيبات قرعة الحج 2024 في إحدى القاعات الملحقة بمقر مبنى مديرية الأمن، وسط مدينة الغردقة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية بحضور اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وممثلي الأوقاف والأزهر بالبحر الأحمر.

إجراءات قرعة الحج

وشهدت عدد من محافظات مصر إجراء قرعة الحج 2024 إذ حددت وزارة الداخلية إنطلاق موعد قرعة الحج بالمحافظات السبت الماضي، في مديريات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية، وتستمر إجراءات قرعة الحج حتى غدا الخميس الموافق 16 من شهر نوفمبر الجاري.