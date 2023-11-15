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«القاهرة الإخبارية»: تقارير إسرائيلية عن صفقة لتبادل الأسرى وهدنة مؤقتة في غزة

كتب:

هاجر عمر
09:20 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
أطفال غزة

أطفال غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك مناقشات تُجرى حالياً بشأن تفاصيل صفقة تبادل أسرى، تتضمن إطلاق سراح 100 أسيرة فلسطينية، ومعهن عدد من الأطفال، مقابل عدد من المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضافت «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل مساء اليوم الأربعاء، أن الإعلام الإسرائيلي أكد على أن الصفقة المحتملة تشمل أن تطلق الفصائل الفلسطينية في المقابل، العشرات من النساء والأطفال الإسرائيليين.

الصفقة المحتملة تشمل هدنة من 3 إلى 5 أيام

وأشارت المصادر إلى أن الصفقة المحتملة تشمل التوصل إلى هدنة مدتها من 3 إلى 5 أيام، مع تزويد المنشآت الطبية في غزة بالوقود اللازم، ولفتت إلى أن الصفقة المحتملة تشمل أيضاً الالتزام بزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل من مصر إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، إلى 200 شاحنة يومياً.

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