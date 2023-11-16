«الوطنية للانتخابات» تحدد أماكن التصويت في الخارج.. منها القنصليات

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددا من الأماكن للمصريين في الخارج للتمكن من التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وأبرز ذلك القنصليات، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الأماكن الخاصة بالتصويت.

البعثات الدبلوماسية والقنصليات

وحددت الهيئة أماكن التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وهي مقار البعثات الدبلوماسية والقنصليات، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.

التشكيل من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي

وحسب ما جاء في المادة الرابعة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، يتم تشكيل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات، حيث تضمنت أن يكون التشكيل من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، يعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية.

وخلال أيام «1 و2 و3» ديسمبر المُقبل 2024 تنطلق الانتخابات الرئاسية في الخارج وذلك حسب ما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، وفي حالة الإعادة تكون أيام «5 و6 و7» يناير المُقبل للتصويت في الخارج، من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.