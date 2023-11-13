طريقة معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي عبر موقع «الوطنية للانتخابات»

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، للمواطنين من خلال موقعها الرسمي معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي، وذلك بإجراء عدد من الخطوات يتبعها الناخب للتسهيل عليه.

وتسعي الهيئة الوطنية للانتخابات للتسهيل على المواطنين من خلال تقديم الخدمات الإلكترونية على الموقع الرسمي الخاص بالهيئة، ومن بين ذلك معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي.

طريقة معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» طريقة معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي وهي كالتالي:

الخطوة الأولى: يجب الدخول على الموقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات للتمكن من معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي من هنا.

الخطوة الثانية: الضغط على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي.

الخطوة الثالثة: يتم إدخال الرقم القومي الخاص بالناخب الذي يريد معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي المكون من 14 رقم.

الخطوة الرابعة: الضغط على أيقونة استعلم، ومن خلال ذلك يمكن معرفة المكان الانتخابي بعد كتابة الاسم والرقم القومي.

وتنطلق الانتخابات الرئاسية في الخارج أيام «1 و2 و3» ديسمبر المُقبل 2024 وذلك حسب ما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، وفي حالة الإعادة تكون أيام «5 و6 و7» يناير المُقبل للتصويت في الخارج، من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.