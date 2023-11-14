«الوطنية للانتخابات»: آخر موعد لتنازل المرشحين عن خوض الانتخابات غدا

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، آخر موعد للتنازل عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة يوم 15 نوفمبر ولمدة 15 يومًا قبل الاقتراع، كما حددت يوم 29 نوفمبرموعدًا لتوقف الحملة الانتخابية.

فترة الصمت الدعائي

وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام «1 و2 و3» ديسمبر.

4 مرشحين لانتخابات الرئاسة

وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات، 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية في 5 حتى 14 أكتوبر، وشملت القائمة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر.

ولم تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات منذ إعلان المرشحين ترشحهم لرئاسة الجمهورية، أي اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، حتى ختام المدة الزمنية المحددة لهذا الإجراء بالجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.