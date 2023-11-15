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«الوطنية للانتخابات»: اليوم آخر موعد لتنازل المرشحين عن خوض الانتخابات

كتب:

بسمة عبدالستار
08:33 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الانتخابات الرئاسية- صورة أرشيفية

الانتخابات الرئاسية- صورة أرشيفية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، 15 نوفمبر، آخر موعد للتنازل عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة، كما حددت يوم 29 نوفمبر موعدًا لتوقف الحملة الانتخابية.

4 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية

وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات، 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية في 5 حتى 14 أكتوبر، وشملت القائمة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، أيام 1 و2 و3 ديسمبر المُقبل للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024 خارج مصر، كما حددت أيام 5 و6 و7 يناير المقبل للتصويت في حالة الإعادة.

وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام «1 و2 و3» ديسمبر.

وبالنسبة للمواعيد الخاصة بعمل اللجان الانتخابية في خارج مصر، فتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة المقر.

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