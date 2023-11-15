الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الفسفور في بيت لاهيا شمالي غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلا عن إعلام فلسطيني، يأن الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الفسفور في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد كشفت في بيان، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 11517، والجرحى إلى نحو 32 ألفا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، 7 أكتوبر الماضي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» مساء اليوم.