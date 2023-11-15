رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الفسفور في بيت لاهيا شمالي غزة

كتب:

هاجر عمر
10:31 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
قنال الفسفور

قنال الفسفور

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلا عن إعلام فلسطيني، يأن الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الفسفور في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد كشفت في بيان، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 11517، والجرحى إلى نحو 32 ألفا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، 7 أكتوبر الماضي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» مساء اليوم.

اقرأ المزيد:

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق القنابل الفسفورية على مناطق في جنوب لبنان

الصحة الفلسطينية: ارتقاء 11517 شهيدا و32 ألف جريح في قطاع غزة والضفة

«وفا»: 50 شهيدا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مسجد وسط قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي: ما زلنا نعمل في مجمع الشفاء الطبي في غزة

حياة كريمة تشيد بتبرع نقابة الصحافة والطباعة بـ100 ألف جنيه لصالح غزة

مفكر استراتيجي: الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي مكاسب من العدوان على غزة

رسالة زوجة نتنياهو لسيدة أمريكا الأولى بعد إنجاب محتجزة إسرائيلية طفلا في غزة

«القاهرة الإخبارية»: تقارير إسرائيلية عن صفقة لتبادل الأسرى وهدنة مؤقتة في غزة
بقلم هاجر عمر