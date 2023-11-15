حياة كريمة تشيد بتبرع نقابة الصحافة والطباعة بـ100 ألف جنيه لصالح غزة

وجهت مؤسسة حياة كريمة، الشكر للنقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام والآثار على المساهمة في قوافل إغاثة أهالينا في غزة، وتبرعها بـ100 ألف جنيه لصالح المؤسسة لدعم أشقائنا في غزة.

التبرع لحياة كريمة

وقالت حياة كريمة، في منشور عبر حسابها على «فيس بوك»: «نتوجه بخالص الشكر للنقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام والآثار لمساهتما في قوافل إغاثة الأهالي في غزة»، موضحة سبل التبرع للمؤسسة لمساعدة الأهالي في فلسطين من خلال التبرع على الحساب البنكي الموحد 45004500.

وأشارت حياة كريمة إلى سبل التبرع الأخرى التي يمكن من خلالها المساهمة في إغاثة أهالينا في غزة عن طريق :

- ميجا خير

- فوري باستخدام كود 72963

- رسالة نصية على رقم 9509

- الموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة

https://donation.hayakarima.com/

واختار حالة التبرع:-

دعم أهلنا في فلسطين

تبرع النقابة العامة للصحافة

وكانت أعلنت النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام والآثار، التبرع بمبلغ 100 ألف جنيه لصالح مؤسسة حياة كريمة لإغاثة الأهالي في فلسطين، واستجابة لدعوة حملة الرئيس السيسي بتوجيه كل التبرعات لحياة كريمة لصالح الأهالي في غزة.