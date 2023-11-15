رئيس جامعة الأزهر يتابع تجهيز قافلة مساعدات إنسانية إلى الأشقاء في غزة

تابع الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، أعمال التجهيز والإعداد لقافلة المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في غزة، التي تنظمها لجنة خدمة المجتمع بالجامعة بإشراف الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على خدمة المجتمع، وتحتوي على مواد غذائية وطبية وأدوية وبطاطين وغير ذلك مما يحتاجه الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك بمقر عملها في كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

تأتي القافلة دعمًا لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه الأشقاء في فلسطين، وإضافة إلى ما قامت به مشيخة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، من دعم الأشقاء في فلسطين، وخاصة في ظل ما يحدث منذ نحو 40 يومًا من اعتداءات وحشية على الأبرياء والمدنيين من الأطفال والنساء في غزة.

رئيس جامعة الأزهر يوجه التحية إلى الأشقاء الصامدين في غزة

وجه رئيس الجامعة التحية إلى الأشقاء الصامدين في غزة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يرحم شهداء القصف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين العزل من الأطفال والنساء.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر لجميع الجهود الذاتية التي أسهمت في تجهيز تلك القافلة الشاملة، سائلا المولى -عز وجل- أن ينصر أشقاءنا في غزة، وأن يتقبل هذه الجهود المبذولة خالصة لوجهه الكريم .

قافلة الأزهر.. «أغيثوا غزة»

جدير بالذكر أن هذه القافلة تأتي امتدادًا لجهود الأزهر الشريف، إذ وجه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف باطلاق حملة تبرع بعنوان: «أغيثوا غزة» وجرى إرسال 18 شاحنة محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة إلى الأشقاء في غزة، خلال شهر أكتوبر الماضي.