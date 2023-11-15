 رئيس جامعة الأزهر يلقي محاضرة للباحثين الوافدين من إندونيسيا

ألقى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، محاضرة حول «فنيات البحث العلمي»، وذلك في قاعة «الإمام الطيب» بكلية العلوم الإسلامية للطلاب الوافدين

محاضرة حول طرق كتابة الأبحاث العلمية

وتناول رئيس الجامعة في المحاضرة العلمية عددًا من الموضوعات التي شملت طرق كتابة الأبحاث العلمية، وكيفية صياغة مفردات البحث العلمي، وطرق وأساليب فحص الأدلة، فضلا عن أهمية البحث العلمي خاصة في أبحاث التخرج، والتحديات التي تواجه الباحث في النشر العلمي، وكيفية التغلب عليها، وكيفية اختيار المجلة العلمية، ومعرفة تصنيفها.

يذكر أن هذا اللقاء عقد خصيصًا لباحثي الماجستير والدكتوراه من الطلاب الوافدين؛ لمساعدتهم على إتمام رسائلهم العلمية، والتعرف على المواد النظرية ذات الصلة بتخصصاتهم، والتدريب على كيفية كتابة الأبحاث العلمية، إلى جانب تعزيز مهارات اللغة العربية وطرق تدريسها والتدريب عليها.

وفي ختام المحاضرة وجه الباحثون الشكر والتقدير لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وحرص الطلاب الوافدون على التقاط الصور التذكارية مع فضيلة رئيس جامعة الأزهر.