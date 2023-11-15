مرصد الأزهر: ابتكار مصطلحات جديدة لإثبات جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أعلن مرصد الأزهر الشريف، عزمه مكافحة التطرف على تطوير الخطاب الإعلامي المواكب للعدوان الصهيوني الآثم على فلسطين وأهلها، حيث أعلن المرصد عن ابتكاره مصطلحات جديدة يبتغي ترسيخها في الوجدان البشري وصفحات القواميس والموسوعات.

مصطلحات جديدة لإثبات جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وقال المرصد في بيان له، إنه عزم على ابتكار العديد من المصطلحات التي تثبت جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينها مصطلح «Ziocide» والمنحوت من كلمتي «Zionist» ويقصد بها «صهيوني» و«genocide» ويقصد بها «الإبادة الجماعية»؛ أي الإبادة الجماعية التي يرتكبها صهاينة الصهاينة الجديرون بهذا الوصم، لأن جرائمهم فاقت الوصف.

الدعاء لأهل غزة

وفي وقت سابق، حث الأزهر الشريف على الدعاء لأهل غزة، وقال في منشور عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»: «اللهم ارزق إخواننا في فلسطين الصمود والقوة في وجه طغيان المحتل والصمت المخجل للمجتمع الدولي، إنهم قد بثُّوا فينا الروح والثقة، وأعادوا لنا الحياة بعد أن ظنَنَّا أنها لن تعود مرةً أخرى».