رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مرصد الأزهر: ابتكار مصطلحات جديدة لإثبات جرائم الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

أحمد الشرقاوي
07:37 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
مرصد الأزهر

مرصد الأزهر

أعلن مرصد الأزهر الشريف، عزمه مكافحة التطرف على تطوير الخطاب الإعلامي المواكب للعدوان الصهيوني الآثم على فلسطين وأهلها، حيث أعلن المرصد عن ابتكاره مصطلحات جديدة يبتغي ترسيخها في الوجدان البشري وصفحات القواميس والموسوعات.

مصطلحات جديدة لإثبات جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وقال المرصد في بيان له، إنه عزم على ابتكار العديد من المصطلحات التي تثبت جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينها مصطلح «Ziocide» والمنحوت من كلمتي «Zionist» ويقصد بها «صهيوني» و«genocide» ويقصد بها «الإبادة الجماعية»؛ أي الإبادة الجماعية التي يرتكبها صهاينة الصهاينة الجديرون بهذا الوصم، لأن جرائمهم فاقت الوصف.

الدعاء لأهل غزة 

وفي وقت سابق، حث الأزهر الشريف على الدعاء لأهل غزة، وقال في منشور عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»: «اللهم ارزق إخواننا في فلسطين الصمود والقوة في وجه طغيان المحتل والصمت المخجل للمجتمع الدولي، إنهم قد بثُّوا فينا الروح والثقة، وأعادوا لنا الحياة بعد أن ظنَنَّا أنها لن تعود مرةً أخرى».

اقرأ المزيد:

 رئيس جامعة الأزهر يلقي محاضرة للباحثين الوافدين من إندونيسيا

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الأزهر للقرآن الكريم.. جوائز تصل لـ23 مليون جنيه

مرصد الأزهر يحذر من استغلال الفتاوى اليهودية المتطرفة في إبادة الفلسطينيين

كيف نتخلق بخلق الله؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يجيب (فيديو)

«أوقاف سوهاج» تطلق برنامج المنبر الثابت في 42 مسجدا بالتعاون مع الأزهر

مرصد الأزهر ينظم ندوة لتحصين طلاب جامعة حلوان ضد الأفكار المتطرفة

«البحوث الإسلامية» يبدأ تحكيم أعمال الوافدات المتقدمات لـ«بنت الأزهر»

نائب رئيس جامعة الأزهر: دعاة «الأوقاف» قادة على طريق الاعتدال والبناء
بقلم أحمد الشرقاوي