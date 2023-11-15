الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الأزهر للقرآن الكريم.. جوائز تصل لـ23 مليون جنيه

يستعد الأزهر الشريف لإطلاق مسابقة القرآن الكريم، السبت المقبل، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والتي تتخطى قيمة جوائزها الـ23 مليون جنيه.

مسابقة الأزهر للقرآن الكريم

وأوضح الأزهر شروط التقديم والأرواق المطلوبة للتقديم في المسابقة المتاحة لحاملي كتاب الله سواء كانوا من طلاب المعاهد الأزهرية أو مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، أو طالب الرواق الأزهري، وذلك بحسب فيديو نشرته صفحة شئون القرآن الكريم التابعة للأزهر الشريف، وجاءت الأوراق المطلوبة كالتالي:

أولا طلاب المعاهد

- شهادة ميلاد أصلية أو صورة طبق الأصل منها معتمدة من المعهد

- استيفاء البيانات المطلوبة في الجزء العلوي من نموذج بطاقة

- الاختبار ونموذج تقييم الاختبار مع اعتماده من شيخ المعهد

- تسليم الاستمارة بكامل مرفقاتها إلى المعهد الأزهري لتسليمها إلى الإدارة التعليمية لتجميع كل استمارات المتقدمين التابعين لمعاهد الإدارة لتقوم الإدارة بتسليمها مجمعة إلى إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة (محافظة الطالب).

ثانيا: طلاب مكاتب التحفيظ

- شهادة ميلاد أصلية أو صورة طبق الأصل منها معتمدة من المدرسة المقيد بها الطالب.

إفادة بأن الطالب مقيد بالمدرسة وعليها صورة شخصية للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمحفظ.

- صورة تصريح المحفظ ساري حتى 31 ديسمبر المقبل، إقرار من المحفظ بأن الطالب تابع لمكتبه وإذا ظهر خلاف ذلك يستوجب رفع الإشراف عن مكتبه.

- استيفاء البيانات المطلوبة في الجزء العلوي من نموذج بطاقة الاختبار ونموذج تقييم الاختبار مع اعتماده من محفظ المكتب والموجه المتابع للمكتب.

- تسليم الاستمارة بكامل مرفقاتها إلى الموجه المتابع للمكتب لتسليمها إلى الإدارة التعليمية لتجميع كل استمارة المتقدمين التابعين لمكاتب الإدارة لتقوم الإدارة بتسليمها مجمعة إلى إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة «محافظة الطالب».

ثالثا: طلاب الرواق الأزهري

- شهادة ميلاد أصلية أو صورة طبق الأصل منها معتمدة من المدرسة المقيد بها الطالب.

- إفادة بأن الطالب أو الطالبة مقيد بالمدرسة عليها صورة شخصية للطالب.

- إقرار من محفظ بأن الطالب غير مقيد بأحد المعاهد الأزهرية أو أحد مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف.

- استيفاء البيانات المطلوبة في الجزء العلوى من نموذج بطاقة الاختبار ونموذج تقييم الاختبار مع اعتماده من محفظ الرواق والمنسق العام للرواق.

- تسليم الاستمارة بكامل مرفقاتها إلى مسؤول الرواق بالإدارة التعليمية لتجميع كل استمارات المتقدمين التابعين لأروقة الإدارة لتقوم الإدارة بتسليمها مجمعة إلى إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة (محافظة الطالب).