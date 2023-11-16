حزب الغد يشارك في مؤتمر «حماة الوطن» بالإسكندرية لدعم الرئيس السيسي

شارك وفد من قيادات حزب الغد بأمانة محافظة الإسكندرية بالمؤتمر الوطني الذي نظمه حزب حماة وطن؛ لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وذلك بناء على تعليمات المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، وبحضور قيادات حزب حماة وطن وأعضاء الحملة الرسمية، وعلى رأسهم المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ولفيف من قيادات الأحزاب والمجتمع المدني.

وفد حزب الغد

ومثل وفد الحزب كل من: حنان الطحان مساعد رئيس حزب الغد والمنسق العام لأمانة الإسكندرية، وقبطان حسين جوهر مساعد رئيس الحزب للاتصالات بالإسكندرية، والمهندسة جيهان رمضان الأمين المساعد لأمينة المرأة بالإسكندرية، وشادية عبد الفتاح أمين لجنة الصحة بالإسكندرية.

مؤتمر حزب الغد

ومن جانبه، نظم حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع أمانة الحزب بالبحيرة برئاسة الحاج كمال شعيب السمالوسي، ضمن حملة تأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي.

وحضر المؤتمر جميع قيادات حزب الغد بالبحيرة والقيادات المركزية، وجميع قيادات المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية من مشايخ وعمد وكبار العوائل.

وكان حزب «الغد» قرر أن مرشحه لرئاسة الجمهورية هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما انضم حزب «الغد» رسميا للحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى «24-30» وأصبح حزب «الغد» ضمن التكتل الحزبى الواسع والحملة الرسمية الداعية لاعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى.