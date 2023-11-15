علي ماهر: «مبكرهش حد» وصفوف المصري بحاجة إلى تدعيم

قال علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للنادي المصري، إن الفريق في حاجة إلى تدعيم كبير في بعض المراكز، وسيتم الإعلان عن الأسماء في يناير 2024.

وصرح علي ماهر خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بأحد فنادق محافظة بورسعيد، أن هناك أمورا خاصة بالفريق لا يعرفها البعض، وأن جميع اللاعبين عنده على حد سواء، لا يكره أحدا كما يدعي البعض.

لاعبو المصري على أعلى مستوى

وأضاف «ماهر» لدينا لاعبين بالنادي المصري على أعلى مستوى، ولكن هناك بعض الأمور التي تسبب بعض الأزمات مثل هبوط مستوى بعض اللاعبين، وتذبذب مستوى آخرين ما يؤدي إلى مشاركة اللاعب الجاهز والأفضل جاهزية من كافة الأمور.

علاج الأخطاء

وكشف علي ماهر، أن هناك بعض الأخطاء تحدث أثناء المباراة ويحاول علاجها بسرعة حتى يكون الفريق قادرا على تحقيق الفوز، مشددا على دعم الجماهير للنادي، ما يعتبره قوة إضافية.

وعن التدريب بالقاهرة قال ماهر، إن هذا الأمر يرجع إلى مجلس الإدارة وأنه يبذل قصارى جهده مع الجهاز الفني التدريبي الداعم له دائما في جميع المباريات مشيرا إلى أنه يقدر جميع اللاعبين.

كما أشاد علي ماهر باللاعبين الأفارقة، وقال إنهم عناصر مميزة وهم مستقبل النادي في الفترة القادمة.

كما أكد علي ماهر أنه سعيد بهذا اللقاء الذي يجمعه لأول مرة بـجماهير بورسعيد، وأنه سيبذل كل جهده لبناء فريق قادر على المنافسة خلال فترة معينه.