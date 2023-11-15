مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار يتعلق بهدن إنسانية عاجلة في غزة

اعتمد مجلس الأمن مشروع قرار يتعلق بهدن إنسانية عاجلة في غزة، لكنه فشل في اعتماد تعديل على مشروع قرار لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة إكسترا نيوز.

وصوَّت مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بإنشاء ممرات آمنة بشكل عاجل في قطاع غزة، لتوصيل المساعدات الإنسانية، وفقاً لما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل.

وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في وقت سابق، أن معبر رفح مفتوح بصفة دائمة، والأطقم الطبية والأجهزة المعاونة متواجدة على مدار الساعة، والقدرة على دخول الشاحنات التي تحمل مساعدات، مرهونة بالموافقات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي.