تحرير 700 مخالفة تموينية في حملات مكبرة بالمنوفية خلال أسبوع

جهود كبيرة، بذلتها الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية، من خلال حملات مكبرة في الأسواق، خلال الأسبوع الحالي، إذ جرى تحرير مئات المحاضر، وضبط كميات كبيرة من اللحوم والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

ضبط 4 أطنان لحوم في حملات بالمنوفية

ونجحت مديرية الطب البيطري بالمنوفية، في ضبط 4 أطنان من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير أكثر من 100 محضر فوري تجاه المخالفين، وفق ما أكده رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

تحرير 600 محضر تمويني في المنوفية

كما نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، في تحرير 600 محضر تمويني، في حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وفق ما قاله عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

كما نجحت مديرية الصحة، في ضبط عدد من المخالفات في مركز تلا، خلال حملات مشتركة بالتعاون مع الوحدة المحلية للمركز والمدينة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد شدد على ضرورة تكثيف الحملات التموينية، وشنّ حملات مشتركة بالتعاون مع الجهات كافة، لضبط الأسواق ومنع التلاعب في السلع المختلفة.