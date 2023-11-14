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أمطار متوسطة تضرب محافظة المنوفية.. «رياح وانخفاض الحرارة»

كتب:

إبراهيم الديهي
06:33 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
أمطار في المنوفية

أمطار في المنوفية

تشهد محافظة المنوفية، سقوط أمطار متوسطة على المراكز والمدن، مع تكاثر السحب الممطرة، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة، ونشاط للرياح، مع توقعات باستمرار سقوط الأمطار نتيجة مرور البلاد بمنخفض جوي. 

أمطار في محافظة المنوفية وشركة المياه تعلن الطوارئ

من جانبها، أعلنت شركة مياه الشرب في المنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار في مختلف المراكز والمدن، مع التأكيد علي رؤساء الأفرع بالتواجد الميداني والتعامل الفوري مع سقوط الأمطار، والتنسيق بين غرف العمليات في الشركة وغرفة العمليات في المحافظة. 

نجيب: مستعدون لاستقبال موسم الشتاء في المنوفية 

وأكد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى محافظة المنوفية، أنه جرى الاستعداد لموسم الشتاء وسقوط الأمطار من خلال تطهير بالوعات الصرف الصحي وصيانة المحطات، وإجراء تجارب على سقوط الأمطار ميدانياً في مختلف المراكز.

وتسود البلاد حالة من التقلبات الجوية، مع سقوط أمطار متفاوته الشدة علي مستوى الجمهورية، وتوقعات باستمرار نشاط الرياح وسقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، مع الانخفاض في درجات الحرارة. 

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بقلم إبراهيم الديهي