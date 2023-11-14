رئيس جامعة المنوفية: نعمل مع هيئة ضمان الجودة لتحقيق رؤية مصر 2030

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اللقاء التعريفي للهيئة القومية لضمان الجودة مع عمداء الكليات ومديري وحدات الجودة ومنسقي البرامج ومركز ضمان الجودة بالجامعة، بحضور الدكتور علاء كمال الدين عشماوي رئيس مجلس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وتضمن اللقاء توضيح وشرح المستجدات في معايير التقدم للاعتماد والترتيبات التي تقوم بها الهيئة لرفع جودة العملية التعليمية والسعي للمنافسة الدولية للجامعات ورفع مستوى تنافسية الخريج محليًا ودوليًا، كما تم مناقشة تطورات قرارات الهيئة فيما يخص الاعتماد المؤسسي والبرامجي.

القاصد: الجامعة تسعى للوصول إلى أفضل البرامج

رحب الدكتور أحمد القاصد بضيوف الجامعة وأعرب عن سعادته بزيارة الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ونائب رئيس الهيئة، مؤكدًا أهمية تعزيز سبل التعاون القائم مع الهيئة.

وأشار إلى سعي الجامعة للوصول إلى أفضل البرامج الأكاديمية، وفقا لاحتياجات سوق العمل، مشيرا إلى سعي الجامعة خلال الأعوام الماضية إلى اتخاذ خطوات جادة نحو التقدم والتطوير، وتطبيق ثقافة الاعتماد بالجامعة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتعليم العالي، وتماشيا مع رؤية مصر 2030.

وأضاف أن الجامعة حريصة على مواصلة جهودها للحصول على الاعتماد المؤسسي للجامعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، وفق أهم المعايير الدولية التي تعمل من خلالها الهيئة.

وأشاد بدور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في تحسين العملية التعليمية ومخرجاتها والارتقاء بالعمل المؤسسي داخل الجامعات مما يرتقي بها على الصعيد المحلي والدولي ويعمل علي توفير خريج يواكب متطلبات سوق العمل.

عشماوي: تحقيق معايير الجودة والاعتماد فعليا داخل الجامعات

وتحدث الدكتور علاء عشماوي، عن دور الهيئة في تحقيق معايير الجودة والاعتماد فعليا داخل الجامعات والكليات للحصول على اعتمادات دولية من هيئات متخصصة في الجودة واعتماد البرامج في مجال العلوم الطبية والهندسية وكافة التخصصات.

وتابع، بالإضافة إلى مساعدة الجامعات بالعمل على وضع آليات ومعايير ضمن الإطار الوطني للمؤهلات المنوطة بوضع الأسس في المستويات التعليمية في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، حيث يبحث هذا الإطار في التقييمات والمعايير التي من خلالها تحصل المؤسسة على الاعتماد ومن ثم الانتقال للعالمية ومواكبة سوق العمل.

كما أوضحت نائب رئيس الهيئة للتعليم العالي لضمان الجودة والاعتماد أن جامعة المنوفية شريك رئيسي وهام في نجاح دور الهيئة نحو تطوير العملية التعليمية ومخرجاتها بالجامعة في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن للجامعة دورا بارز ا في نشر ثقافة الجودة وذلك من خلال تناولها لأهداف ومحاور التقييم الشامل لدعم هذا الوعي داخل المؤسسة ودوره في تحسين جودة المخرجات التعليمية.

كما لفتت إلى أن هناك إصدارات مستجدة سوف يتم تطبقها خلال زيارات الاعتماد المؤسسي والبرامجي لمؤسسات التعليم العالي في الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2023/2024.

كما أضافت أن هناك دراسة لوضع آلية الاعتماد المشروط لمنح مدة لإعادة أو عدم تقييم الاعتماد داخل المؤسسة التعليمية من خلال تطبيق المعايير المعتمدة بدقة وبشكل مستمر.