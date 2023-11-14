تعرف على نتيجة قرعة الحج 24 بمحافظة المنوفية

يتطلع الكثير من المواطنين في معرفة نتيجة قرعة الحج محافظة المنوفية، بعد قيام مديرية أمن المنوفية بعمل القرعة اليوم داخل المديرية، بحضور عدد كبير من المتقدمين في حج 24 بوزارة الداخلية.

نتيجة قرعة الحج بمحافظة المنوفية

وأتاحت المديرية للمواطنين الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024 في محافظة المنوفية عبر بوابة الحج المصرية، من خلال موقع وزارة الداخلية بالرقم القومي، بعد إجراء القرعة العلنية في محافظة المنوفية وجاء الاستعلام كالآتي:-

- الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة من هنا

- إدخال الرقم القومي

- إدخال كود التحقق الظاهر على الموقع

- ظهور النتيجة فائز أو غير فائز

وأعلنت المديرية نتيجة قرعة الحج والتي أجريت بالصالة المغطاة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بحضور اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية، واللواء محمد عبدالواحد مدير المباحث الجنائية، وعدد من الأهالي، وجرى عن فوز 962 مواطنا.

ويجب على المواطنين الفائزين في قرعة الحج في محافظة المنوفية سرعة الانتهاء من باقي الإجراءات المطلوبة وتقديم الأوراق ودفع التكاليف المحددة في فترة زمنية محددة وإلا يعتبر متنازلا عن الحج ويجري اختيار اسم آخر من الفائزين في القرعة الاحتياطي.