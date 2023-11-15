«هل يموتون من شدة البرد؟».. فيديو صادم للنازحين داخل مستشفى في غزة

بين عشية وضحاها، وجد أهالي غزة الناجين من الحرب، أنفسهم بلا مأوى، بعد قصف منازلهم، من جانب الطيران العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ليبحثوا عن ملاذ آمن، متمسكين بالأمل الأخير للبقاء على قيد الحياة، هربا من مصير لا يعرفون نهايته.

فيديو صادم للنازحين في غزة: «ستشعر بالبرد داخل منزلك»

«ستشعر بالبرد داخل منزلك»، تحت هذا العنوان، نشر المصور الفلسطيني الشهير صالح الجعفراوي، الذي يحاول نقل حقيقة ما يحدث في قطاع غزة، على مدار أكثر من شهر، مقطع مصور، يكشف النقاب عن مأساة حياة النازحين في أحد المستشفيات.

«ما بنعرف وين ننام»، وسط الأمطار وأصوات القصف، ظهرت العائلات النازحة في وضع مأساوي، في ظل عدم توافر الملابس الثقيلة أو البطاطين، سواء للكبار أو الصغار، فضلا عن امتلاء الخيم بمياه الأمطار، التي أثرت بشكل كبير على كل «المراتب» و«البطاطين» الذين يستخدمونها للنوم.

«أكثر من مليون نازح يعاني من قسوة البرد»، بهذه الكلمات بدأ المصور الفلسطيني كلماته، مؤكدا أنهم يعيشون بلا طعام ولا شراب ولا فراش أو مأوى، متسائلا: «هل الأطفال راح يتحملوا البرد؟ أم ينجوا من الحرب ويموتون من شدة البرد؟».

مولد طفل في أحد مستشفيات النازحين بغزة

كشف الفيديو، عن ميلاد طفل لم يتجاوز اليومين داخل المستشفى التي يتخذها النازحين ملاذا لهم من قصف الاحتلال الإسرائيلي، بينما أبدى البعض مخاوفه من انتشار الأمر في ظل البرد الشديد، ووجود أعداد كبيرة داخل الخيم التي يحاولون الاختباء داخلها.

وتعيش غزة تحت القصف المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي لليوم 38 تواليا، والذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى، بينما يعيش الناجين حياة مأساوية في ظل الوضع الراهن الذي يعيشه القطاع.