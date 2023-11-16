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مشروع قرار مجلس الأمن يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين بغزة

كتب:

يارا أشرف
12:06 ص | الخميس 16 نوفمبر 2023
مجلس الأمن

مجلس الأمن

اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يتعلق بهدن إنسانية عاجلة في غزة، وجاء في نص المشروع بحسب قناة القاهرة الإخبارية ما يلي:

الدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في غزة.

دعوة جميع الأطراف للامتناع عن حرمان المدنيين بغزة من الخدمات والمساعدات.

هدن إنسانية لعدة أيام لإتاحة وصول المساعدات لـ «قطاع غزة».

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بقلم يارا أشرف