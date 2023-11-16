مشروع قرار مجلس الأمن يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين بغزة

اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يتعلق بهدن إنسانية عاجلة في غزة، وجاء في نص المشروع بحسب قناة القاهرة الإخبارية ما يلي:

الدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في غزة.

دعوة جميع الأطراف للامتناع عن حرمان المدنيين بغزة من الخدمات والمساعدات.

هدن إنسانية لعدة أيام لإتاحة وصول المساعدات لـ «قطاع غزة».

مندوبة أمريكا تطالب إسرائيل بالالتزام بقوانين الحرب

ودعت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، لحماية كل المدنيين، مطالبة إسرائيل بأن تلتزم بقوانين الحرب.